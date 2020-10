M&G Investments: 6 Grusel-Grafiken zu Halloween

1 – Arbeitsmarkt: Versteckte Schrecken

Am Arbeitsmarkt herrschte dieses Jahr kein Mangel an erschreckenden Zahlen. Immerhin haben die staatlichen Unterstützungs- und Kurzarbeitsprogramme viele Arbeitnehmer und Unternehmen in den Industrieländern über Wasser gehalten. Aber eine Frage bleibt offen: Was wird geschehen, wenn die staatlichen Hilfen auslaufen? Anders ausgedrückt: Wie viele Menschen sind tatsächlich schon arbeitslos und wissen es nur noch nicht?

Die Grafik ergänzt die offiziellen Arbeitslosenzahlen in den USA um diejenigen, die sich selbst als vorübergehend arbeitslos einstufen. Rechnet man Arbeitnehmer mit ein, die über mindestens 15 Wochen von einer temporären Entlassung betroffen sind, ist die tatsächliche Arbeitslosigkeit doppelt so hoch wie der offizielle Wert. Und das muss jedem Angst machen.