JPMORGAN belässt SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zu den ersten neun Monaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Dank guter Geschäfte mit der Rückversicherung für das Schaden- und Unfallsegment hätten die Zahlen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Nettogewinn sei fast doppelt so hoch ausgefallen wie die Konsensprognose der Analysten./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 07:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 07:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.