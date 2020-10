JPMORGAN belässt TOTAL SA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Total SA nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das gute dritte Quartal sichere die Dividende des französischen Ölkonzerns ab, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Nettogewinn habe vom Segment Erschließung und Förderung profitiert und die Erwartungen übertroffen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 08:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 08:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Total Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de