Wiesbaden (ots) - Im September 2020 sind nach vorläufigen Ergebnissen mindestens

73 010 Menschen in Deutschland gestorben. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, sind das 5 % beziehungsweise 3 221 Fälle mehr als im

Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019.



Erhöhung im September 2020 offenbar nicht durch COVID-19-Todesfälle bedingt





Die Daten zu bestätigten COVID-19-Todesfällen, die beim Robert Koch-Institut(RKI) gemeldet werden, können die überdurchschnittlichen Sterbefallzahlen nichterklären. Im September starben nach Angaben des RKI 192 Personen, die zuvorlaborbestätigt an COVID-19 erkrankt waren. Im April 2020, als die gesamtenSterbefallzahlen 10 % (+7 376 Fälle) über dem Durchschnitt der Vorjahre lagen,gab es 6 035 COVID-19-Todesfälle, sodass ein Zusammenhang mit der Erhöhungnaheliegend war. Die gesamten Sterbefallzahlen der Monate Mai bis Juli bewegtensich im Bereich des Durchschnitts der Jahre 2016 bis 2019. Im August waren dieSterbefallzahlen im Zuge der Hitzewelle um 6 % erhöht (siehe dazuPressemitteilung Nr. 399 vom 9. Oktober 2020).Durchgängiger Anstieg der Sterbefallzahlen im September seit 2015Im Vergleich zu den Vorjahresmonaten steigen die Sterbefallzahlen im Septemberseit dem Jahr 2015 durchgängig an. Saisonale Einflüsse wie Grippe- oderHitzewellen sind für diesen Monat nicht typisch. Ohne diese Effekte ist vorallem der steigende Anteil älterer Menschen als Hauptursache für diekontinuierliche Erhöhung der Sterbefallzahlen naheliegend. Die Zahl der ab80-Jährigen zum Jahresende ist von 2015 bis 2019 von 4,7 Millionen auf 5,7Millionen gestiegen. Die überdurchschnittlich hohen Sterbefallzahlen imSeptember 2020 sind dementsprechend fast ausschließlich auf eine Zunahme vonSterbefällen in dieser Altersgruppe zurückzuführen (+3 924 Fälle oder +10 %gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019). Die Sterbefallzahlen derunter 80-Jährigen sind hingegen zurückgegangen (-703 Fälle oder -2 %).Beinahe 170 000 zusätzliche Todesfälle in der EU von März bis Juni 2020Wie das Europäische Statistikamt Eurostat meldet, wurden von März bis Juni 2020in der gesamten Europäischen Union beinahe 170 000 zusätzliche Todesfälle imVergleich zum Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 registriert. Im 2. Halbjahr2020 ist eine derartige Entwicklung bislang nicht zu erkennen. DasEuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen meldet fürKalenderwoche 40 (vom 28. September bis 4. Oktober 2020) eine geringeÜbersterblichkeit ("low excess") für die Niederlande und Spanien. Im RestEuropas stellt EuroMOMO für diese Kalenderwoche keine Übersterblichkeit fest.