Die Rekordstände im Bereich von 130,00 US-Dollar in dem Wertpapier von Nike zeugen von eindeutiger Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt, nun scheint das Papier jedoch an seine Grenzen gestoßen zu sein und hat in dieser Woche Verluste auf den 50-Tage-Durchschnitt hinnehmen müssen. Dabei offenbart sich jedoch im Kursverlauf seit Ende September nun ein klares Island-Gap, ein derartiges steht in der Charttechnik für bärische Kursmuster und könnte durchaus zu einer Trendwende führen. Noch ist es nicht so weit, für die Bestätigung und eine anschließende Korrekturbewegung müssen noch einige Voraussetzungen erfüllt werden.

Aufwärtstrend intakt

Noch ist der diesjährige Aufwärtstrend vollkommen intakt, trotzdem schließt das Rücksetzer unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts sowie der Kursmarke von 121,13 US-Dollar auf grob 114,50 US-Dollar nicht aus. Erst in diesem Bereich wird sich tatsächlich der mittelfristige Weg entscheiden. Für diese kurze Wegstrecke könnte aber ein Short-Investment durchaus gewinnbringend eingesetzt werden, hierzu kann beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN SD0XUP gesetzt werden. Die daraus resultierende Rendite-Chance beliefe sich in diesem Szenario auf 40 Prozent. Sollte Nike jedoch unerwartet und dynamisch über 130,00 US-Dollar zulegen, könnte eine Rallyeausdehnung sogar in den Bereich von 138,67 US-Dollar einsetzen.