Berlin (ots) - Einladung zur Pressekonferenz am Dienstag, 03.11.2020 //

09:30-10:15 Uhr // Online via GoToMeeting



Die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) wird heute zur weiteren

Abstimmung an den Bundestag überwiesen. Ziel der Bundesregierung ist es, mit dem

EEG 2021 das vereinbarte Ziel von 65 Prozent aus Erneuerbaren Energien bis 2030

zu erreichen. Im Bereich der Solartechnik, deren Ausbau dafür dringend stark

beschleunigt werden muss, gelten Unternehmen aus den Bereichen Gewerbe, Handel

und Dienstleistung inzwischen als wichtigste Investorengruppe, um künftig

riesige brachliegende Dachflächen auf Industrie- und Lagerhallen kosteneffizient

für die Sonnenstromernte zu erschließen.



Doch anstatt den Ausbau der Solarenergie auf Gebäuden voranzutreiben und

Marktbarrieren zu beseitigen, soll der Ausbau gewerblicher Solardächer ab dem

kommenden Jahr auf einen Bruchteil ihres derzeitigen Marktvolumens gedeckelt

werden.







Energiewirtschaft und Mittelstand die Pläne der Bundesregierung sowie deren

negative Auswirkungen auf das Klimaschutzengagement der Wirtschaft.

Marktforscher präsentieren eine neue Kurzstudie, die den damit verbundenen

Schaden für Solarwirtschaft und Klimaschutz in Milliardenhöhe beziffern und

nachvollziehbar machen.



Gern laden wir Sie hiermit ein zur gemeinsamen digitalen Pressekonferenz des BSW

-- Bundesverband Solarwirtschaft, des HDE -- Handelsverband Deutschland und EUPD

Research.



Datum : Dienstag, 03.11.2020, 09:30 bis ca. 10:15 Uhr



Ort : digital / die Einwahldaten erhalten Sie bei der Anmeldung



Agenda:



- 09:30 Uhr: Begrüßung und Moderation: Carsten Körnig , Hauptgeschäftsführer

BSW-Solar



- 09:40 Uhr: Vorstellung Kurzstudie zu den Auswirkungen des Gesetzesentwurfs auf

das Photovoltaik-Investitionsverhalten gewerblicher Investoren, Dr. Martin Ammon

, Geschäftsführer EUPD Research



- 09:55 Uhr: Statement des Vorsitzenden des HDE-Energieausschusses zu den

Gesetzesplänen, Jan-Oliver Heidrich , zugleich Geschäftsführer EHA (einer

Tochter der REWE Group)



Im Anschluss möchten wir Ihnen gerne die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen

und O-Töne einzufangen.



Anmeldung:



Wenn Sie an der Pressekonferenz teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte bis

zum 02.11.2020 per E-Mail an: mailto:presse@bsw-solar.de . Wir senden Ihnen dann

die Einwahldaten zu.



Der BSW -- Bundesverband Solarwirtschaft e. V. vertritt als Wirtschaftsverband

die Interessen von rund 1.000 Solar- und Speicherunternehmen in Deutschland und

in wichtigen Exportmärkten.



Der HDE -- Handelsverband Deutschland e. V. ist der Spitzenverband des deutschen

Einzelhandels. Als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband vertritt er die

Interessen des Einzelhandels in Deutschland und der Europäischen Union. Er

spricht für rund 400.000 selbständige Unternehmen mit knapp 3 Millionen

Beschäftigten und jährlich über 420 Milliarden Euro Umsatz.



EuPD Research ist ein internationales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen

mit besonderem Fokus auf Erneuerbare Energien und Corporate Health .



PRESSEKONTAKT, REDAKTIONELLE RÜCKFRAGEN:



Bundesverband Solarwirtschaft e. V. (BSW)



Lietzenburger Straße 53,10719 Berlin

mailto:presse@bsw-solar.de

Tel.: 030 2977788-30

http://www.solarwirtschaft.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15347/4749380

OTS: BSW - Bundesverband Solarwirtschaft e.V.





Im Rahmen der Online-Pressekonferenz erläutern Ihnen Experten ausEnergiewirtschaft und Mittelstand die Pläne der Bundesregierung sowie derennegative Auswirkungen auf das Klimaschutzengagement der Wirtschaft.Marktforscher präsentieren eine neue Kurzstudie, die den damit verbundenenSchaden für Solarwirtschaft und Klimaschutz in Milliardenhöhe beziffern undnachvollziehbar machen.Gern laden wir Sie hiermit ein zur gemeinsamen digitalen Pressekonferenz des BSW-- Bundesverband Solarwirtschaft, des HDE -- Handelsverband Deutschland und EUPDResearch.Datum : Dienstag, 03.11.2020, 09:30 bis ca. 10:15 UhrOrt : digital / die Einwahldaten erhalten Sie bei der AnmeldungAgenda:- 09:30 Uhr: Begrüßung und Moderation: Carsten Körnig , HauptgeschäftsführerBSW-Solar- 09:40 Uhr: Vorstellung Kurzstudie zu den Auswirkungen des Gesetzesentwurfs aufdas Photovoltaik-Investitionsverhalten gewerblicher Investoren, Dr. Martin Ammon, Geschäftsführer EUPD Research- 09:55 Uhr: Statement des Vorsitzenden des HDE-Energieausschusses zu denGesetzesplänen, Jan-Oliver Heidrich , zugleich Geschäftsführer EHA (einerTochter der REWE Group)Im Anschluss möchten wir Ihnen gerne die Gelegenheit geben, Fragen zu stellenund O-Töne einzufangen.Anmeldung:Wenn Sie an der Pressekonferenz teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte biszum 02.11.2020 per E-Mail an: mailto:presse@bsw-solar.de . Wir senden Ihnen danndie Einwahldaten zu.Der BSW -- Bundesverband Solarwirtschaft e. V. vertritt als Wirtschaftsverbanddie Interessen von rund 1.000 Solar- und Speicherunternehmen in Deutschland undin wichtigen Exportmärkten.Der HDE -- Handelsverband Deutschland e. V. ist der Spitzenverband des deutschenEinzelhandels. Als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband vertritt er dieInteressen des Einzelhandels in Deutschland und der Europäischen Union. Erspricht für rund 400.000 selbständige Unternehmen mit knapp 3 MillionenBeschäftigten und jährlich über 420 Milliarden Euro Umsatz.EuPD Research ist ein internationales Marktforschungs- und Beratungsunternehmenmit besonderem Fokus auf Erneuerbare Energien und Corporate Health .PRESSEKONTAKT, REDAKTIONELLE RÜCKFRAGEN:Bundesverband Solarwirtschaft e. V. (BSW) Nike MarquardtLietzenburger Straße 53,10719 Berlinmailto:presse@bsw-solar.deTel.: 030 2977788-30http://www.solarwirtschaft.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/15347/4749380OTS: BSW - Bundesverband Solarwirtschaft e.V.