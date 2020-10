www.fondsboutiquen.de - Fondsboutiquen, Family Offices, Fondsselektion, Seed Money, Inkubatoren, FONDSTIQUE, Value Investing, Rohstoffe (INTERVIEWS & KOMMENTAR - Lansdowne Partners Austria GmbH, HANSAINVEST, SIA Funds AG)

Asset Allocation und Fondsselektion stellen auch für Entscheider aus Family Offices in Corona-Zeiten eine besondere Herausforderung dar. Markus Hill sprach im Vorfeld eines gemeinsamen Family Offices-Panels mit Martin Friedrich, Lansdowne Partners Austria, über Auswahlkriterien für Fondsboutiquen und "traditionelle" Asset Manager sowie über die aktuelle Einschätzung zum Themenkreis "Investment in illiquide Asset-Klassen". Thematisiert im Gespräch wurden auch die unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema "Einsatz von Emerging Managers" in Abgrenzung zum Portfolio Management beim Endowment-Fund-Konzept bei einer Organisation, die sich schon seit längerer Zeit als Inkubator im Asset Management-Bereich positioniert hat. Die differenzierte Sichtweise zur Managerauswahl wird ergänzt um Gedanken zum Thema Knowhow-Ausbau im eigenen Hause. (Veranstaltungshinweis: Wien, 15.10.2020, "Das Aktien-Rätsel in 2020").

http://fondsboutiquen.de/fondsboutiquen-private-label-fonds-family-off ...

2. Hidden Champions, FONDSTIQUE, "Full-Service-KVGen", Golfplatz & Socializing (INTERVIEW)

Webinare und digitale Messen stoßen derzeit bei Investoren im Fondsbereich auf ein zunehmendes Interesse. Markus Hill sprach für FONDSBOUTIQUEN.DE mit Andreas Hausladen, HANSAINVEST, über Erfolgsfaktoren für Fondsboutiquen, "Full-Service-KVGen" und über die persönlichen Gründe seiner Faszination für dieses Marktsegment, für die Hidden Champions der Fondsindustrie. Zusätzliche Themen im Gespräch waren die Herausforderungen für die Asset Management-Branche im Bereich der digitalen Kommunikation, sowie Konzept und Inhalte des neuen Veranstaltungsformats FONDSTIQUE (Veranstaltung, 15.10.2020).