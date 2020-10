(neu: mehr Details und Hintergrund)



BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor erneuten massiven Corona-Beschränkungen in Deutschland schnellen die Infektionszahlen weiter in die Höhe. Mit 18 681 gemeldeten neuen Fällen binnen eines Tages gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag einen Rekordwert bekannt. Das Bundesgesundheitsministerium ermunterte dazu, bereits vor dem Start des Teil-Lockdowns mit Schließungen vieler Einrichtungen an diesem Montag Kontakte zu reduzieren. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte mit Blick auf das Wochenende: "Verzichten Sie auf die üblichen Halloween-Partys". Die Bundesregierung machte klar, dass die strengeren Vorgaben auch kontrolliert werden sollen.

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) sagte im Bayerischen Rundfunk: "Alle müssen sich wirklich sehr, sehr konsequent an die Regeln halten." Dabei gelte: "Keine proaktiven Kontrollen im Privatbereich, aber sehr deutliche Kontrollen im öffentlichen Bereich." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, im öffentlichen Raum werde die Polizei natürlich kontrollieren, ob etwa die Maskenpflicht eingehalten werde. "Natürlich in der Wohnung nicht. Da ist auch keine Änderung geplant." Es gebe auch keinen Aufruf, Hinweise zu geben.