Bitcoin auf Mallorca!

In der Juni-Ausgabe des von mir als Chefanalyst inhaltlich verantworteten Wirtschaftsmagazins Kapitalschutz vertraulich habe ich eine Analyse mit detaillierten Empfehlungen für meine Leser erstellt unter dem Titel: „Immobilien-Investments: Nutzen Sie die Krise als Chance!“. In diesem Zusammenhang hatte ich geschrieben, dass ich die Corona-Krise auf Mallorca selbst nutzen will, indem ich mich auf die Suche nach einer Büroimmobilie mache. Genau das habe ich in den letzten Monaten gemacht, bin Anfang Oktober fündig geworden und habe zugeschlagen.

Die Immobilienpreise im Gewerbe- und Büroimmobilienbereich sind auf Mallorca im Zuge der Corona-Folgen massiv eingebrochen. Ich habe diese Chance somit genutzt und ein wunderschönes Büro in Son Rapinya, einem Vorort von Palma de Mallorca erworben. An der Hauptstraße in Richtung des beliebten Nobelortes Son Vida über einer Bankfiliale. Das Büro habe ich hochwertig renoviert und sehr modern eingerichtet im Hinblick auf Möbel und die entsprechende Büro-Technik. Ich habe mir beispielsweise ein kleines TV-Studio eingerichtet für zukünftige Online-Interviews oder Webinare.