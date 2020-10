Berlin (ots) - Zur Veröffentlichung der Herbstprognose der Bundesregierung sagt

BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Deutsche Wirtschaft ist noch lange nicht

über den Berg"



"Die deutsche Wirtschaft ist noch lange nicht über den Berg. Schon Diskussionen

um Steuererhöhungen senden falsche Signale und trüben die Stimmung in den

Unternehmen. Höhere Steuern sind Gift für die Wirtschaft und würden den

Wirtschaftsmotor vollends abwürgen.





Der BDI rechnet wie bisher mit einem Rückgang des BIPs in diesem Jahr um 5,4Prozent. Die Konjunktur kommt in diesem Jahr mit einem blauen Auge davon.Weitaus größere Gefahren für das Wachstum drohen im Außenhandel. DieExportaussichten haben sich nach einem starken Sommer im Oktober bereits wiedereingetrübt.Die wirtschaftliche Erholung des dritten Quartals wird sich in den kommendenQuartalen so nicht fortsetzen. Die stark vernetzte deutsche Wirtschaft lässtsich nicht wie eine Insel abschotten, denn das Virus wird immer wiederzurückkommen. Wenn das Infektionsgeschehen bei unseren Handelspartnern nichtüberall rasch unter Kontrolle gebracht wird, geraten Lieferketten in Gefahr unddrohen Absatzmärkte wegzubrechen."