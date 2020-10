The Scotts Miracle-Gro hat die Veröffentlichung seiner Quartalszahlen (gleichbedeutend mit dem 4. Quartal des laufenden Fiskaljahres 2020) für den 4. November angekündigt.

The Scotts Miracle-Gro hat die Veröffentlichung seiner Quartalszahlen (gleichbedeutend mit dem 4. Quartal des laufenden Fiskaljahres 2020) für den 4. November angekündigt. Im Vorfeld der Zahlen treibt die Marktakteure womöglich die Frage an: Kann das Unternehmen noch einmal so positiv überraschen, wie Ende Juli mit den Daten für sein 3. Quartal des Fiskaljahres (entsprach dem 3-Monats-Zeitraum zum 27. Juni 2020)?

Kurzportrait. The Scotts Miracle-Gro hat sich in seiner langen Firmengeschichte eine exponierte Marktposition in den Bereichen Garten und Pflanzen auf dem US-Markt erarbeitet und bietet neben Saatgut auch diverse Pflanzenschutz- und Düngemittel an. Was das Unternehmen und damit die Aktie aus unserer Sicht weiterhin interessant macht, ist die Tochter Hawthorne Gardening. Über Zukäufe wurde Hawthorne Gardening in der Vergangenheit gestärkt und zählt mittlerweile zu den wichtigen Anbietern auf dem Markt für Beleuchtungs- und Hydrokultursysteme. Hawthorne Gardening entwickelte sich zu einem starken Umsatztreiber für das Unternehmen. Und so standen die Zahlen dieses Segments bei den jüngsten Veröffentlichungen immer wieder im Fokus. Im letzten Berichtszeitraum präsentierte The Scotts Miracle-Gro ein beeindruckendes Umsatzwachstum für seine Tochter Hawthorne Gardening.

Die Aktie von The Scotts Miracle-Gro ist zwar aus ihrem mittelfristigen Aufwärtstrend (rot dargestellt) herausgelaufen, befindet sich aber noch immer in einer vergleichsweise komfortablen Ausgangslage.

Für die kurz- bis mittelfristige Kursentwicklung wäre es wichtig, wenn es der Aktie weiterhin gelingen würde, den Bereich 151,0 US-Dollar (markantes Zwischenhoch aus dem Mai) und 145,0 US-Dollar (markantes Zwischentief aus dem September) erfolgreich zu verteidigen. Sollte es darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.

Die Erfolgschancen auf der Oberseite werden maßgeblich von den beiden massiven Widerstandsbereichen um 167,0 US-Dollar (Oktober-Hoch) und 176,0 US-Dollar (August-Hoch) limitiert. Um diese zu knacken, bedarf es wohl starker Quartalsergebnisse. Am 04.11. wird man diesbezüglich mehr wissen.