Unsere letzte Kommentierung zur Aktie von Canopy Growth überschrieben wir noch mit „Aktie sendet Lebenszeichen“. Darin thematisierten wir die zu beobachtende Erholung des Wertes, die durchaus Hoffnungen auf ein Ende der Bodenbildung schürte.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es an dieser Stelle unter anderem „[…] Die Erholung hat mittlerweile ein beachtliches Ausmaß angenommen. Die psychologisch wichtigen 20,0 CAD wurden zurückerobert. Der eminent wichtige Widerstand bei 22,5 CAD konnte ebenfalls geknackt werden. Die Aktie konnte den Druck auf der Oberseite hochhalten und die 200-Tage-Linie bullisch kreuzen. Aktuell ringt sie mit der zentralen Widerstandszone 25,0 CAD / 26,0 CAD bzw. ist bereits dabei, diese zu überwinden. Nun muss es für die Aktie darum gehen, sich oberhalb von 26,0 CAD festzusetzen. Jeder Tag, an dem die Aktie oberhalb von 26,0 CAD notiert, ist unter bullischen Aspekten ein guter Tag. Das, was aus charttechnischer Sicht in der aktuellen Konstellation nun tunlichst nicht passieren sollte, ist ein Rücksetzer, der die Aktie noch einmal unter die 22,5 CAD führt. Sollte es hierzu kommen, muss die Lage noch einmal neu bewertet werden. Auf der Oberseite offeriert die aktuelle Konstellation eine Ausdehnung der Bewegung auf 30,0 CAD. Sollte es für Canopy Growth signifikant darüber gehen, muss ebenfalls eine Neubewertung erfolgen.“