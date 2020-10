Toujours plus engagée sur son territoire, la Caisse Régionale a accompagné ses clients depuis le début de la crise sanitaire, au quotidien et également via des dispositifs dédiés pour un montant de près 540M€ :

Près de 450M€ de Prêts Garantis par l’Etat ont été octroyés auprès de 3200 clients, représentant 24,4% de parts de marché

Plus de 1 300 clients professionnels et agriculteurs assurés auprès de la Caisse Régionale ont bénéficié d’un geste solidaire et exceptionnel, pour un montant global de 6,7M€.

Plus de 10 800 reports de mensualités de crédits ont été accordées pour un montant global de 80M€.

La Caisse Régionale a également participé à des actions de solidarité sur son territoire à hauteur de 1M€ : distribution de 330 claviers antibactériens aux hôpitaux de la région, 60 kits de télémédecine pour nos EHPAD, 75K€ pour des équipements de protection pour les soignants à domicile…

Cette mobilisation de Crédit Agricole Normandie-Seine est le reflet de l’engagement sans failles de ses collaborateurs. Faisant de la qualité de la relation client sa priorité, le Crédit Agricole Normandie Seine devient ainsi la banque préférée des Hauts Normands et la première Caisse Régionale en manière d’Indice de Recommandation Clients (+18).

Grâce à son modèle d’universalité, le Crédit Agricole Normandie-seine tend vers l’excellence relationnelle.

Résultats d’activité

Les résultats d’activité au 30 Septembre, ont bénéficié d’un rebond exceptionnel depuis début juin, avec un retour au rythme d’avant crise.

Plus de 654 000 clients

En croissance de 1,3% sur un an, le portefeuille de clients atteint son plus haut niveau historique avec plus de 654 000 clients. Depuis le début de l’année, le portefeuille s’est enrichi de 4 925 nouveaux clients.

Dans le même temps, le nombre de clients sociétaires a progressé de plus de 5,6 % depuis le 1er Janvier avec 12 200 nouveaux sociétaires, représentant plus de 47,1% de nos clients.

14,9 milliards d’encours de crédits (+9,7 %)

L’encours de crédit s’établit à 14,9 Mds€ en progression de 9,7 % sur un an porté par plus de 2 Mds€ de nouveaux financements. Premier financeur de l’économie de Haute Normandie, la Caisse Régionale a été portée par les Prêts Garantis par l’Etat, pour 450 M€, mais aussi par une belle dynamique le marché de l’habitat avec 1 100 M€ de réalisations. La part de marché atteint 29,4 %, en progression de 0,4 pt* sur un an.