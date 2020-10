en.ecomondo.com en.keyenergy.it

RIMINI, Italien, 30. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Die größte digitale Umweltfachmesse Ecomondo und Key Energy, organisiert von der Italian Exhibition Group (IEG ) und führend in Europa für Kreislaufwirtschaft und erneuerbare Energien, steht in den Startlöchern und wird bei ihrer Ausgabe 2020 der virtuelle Treffpunkt für maßgebliche Lieferketten und Gemeinschaften sein. Ein außergewöhnlicher Katalog mit innovativen Produkten und ein erstklassiges Programm mit Konferenzen, Workshops und exklusiven Veranstaltungen für ein italienisches und internationales Publikum, online vom 3. bis 15. November, für eine wahrhaft digitale doppelte grüne Woche, die die Vernetzung und den Handel zwischen Unternehmen und Käufern fördert. Die Inhalte sind in Englisch und mit Simultanübersetzung, per Streaming und während der folgenden Tage verfügbar auf : en.ecomondo.com und en.keyenergy.it .