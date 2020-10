NanoRepro meldet steigende Bestellzahlen für den neu im Vertrieb befindlichen Corona-Antigentest. „Alleine in den letzten beiden Wochen erzielte NanoRepro mit dem Corona-Antigentest Bestellungen in Höhe von 6 Millionen Euro”, meldet das Unternehmen aus Marburg am Freitag. Der Test ist seit Ende September im Vertrieb und sei Mitte Oktober vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) als Antigentest zum direkten ...