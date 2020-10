BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Reform für einen schnelleren Ökostrom-Ausbau zeichnen sich erhebliche Änderungen am Gesetzentwurf von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ab. Vor allem die SPD als Teil der Regierungskoalition verlangte am Freitag im Bundestag mehr Ehrgeiz. Aber auch die Unionsfraktion kündigte an, man werde "weitere Punkte" anbringen. Die Zeit drängt, denn die Reform muss aus rechtlichen Gründen schon zum Jahreswechsel in Kraft treten.

Altmaier verteidigte seine Pläne. Die Reform mache "unsere Energie- und Stromversorgung fit für die Herausforderungen der Zukunft", sagte er im Bundestag. Er habe sich am Ziel des Koalitionsvertrages orientiert, den Ökostrom-Anteil bis 2030 auf 65 Prozent zu steigern. In diesem Jahr dürften es rund 50 Prozent werden, was aber auch mit dem geringeren Stromverbrauch während der Corona-Krise zu tun hat.