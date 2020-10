Die vorsichtige Erholung des US-Dollars, die noch das Handelsgeschehen zu Monatsbeginn prägte, hat sich mittlerweile verflüchtigt.

Während der US-Dollar beispielsweise gegen den Euro zuletzt wieder etwas zulegen konnte, zeigt sich im Vergleich zum Japanischen Yen aktuell ein ganz anderes Bild. Gegenüber dem Yen ist der US-Dollar erneut unter Druck geraten.

Die vorsichtige Erholung des US-Dollars, die noch das Handelsgeschehen zu Monatsbeginn prägte, hat sich mittlerweile verflüchtigt. Der Yen hat wieder das Kommando übernommen und treibt den US-Dollar in Richtung einer eminent wichtigen Unterstützung. Ein Blick auf den Chart offenbart die spannende Konstellation, die aus Sicht des US-Dollars sogar eine gewisse Brisanz birgt.

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Hier sind die Claims, wenn man so will, bereits seit geraumer Zeit deutlich abgesteckt. Für den US-Dollar ging es zuletzt nicht mehr signifikant über die 106 JPY. Bereits oberhalb der wichtigen Marke von 105,1 JPY wurde die Luft für den Greenback dünner. Auf der Unterseite verstand es der US-Dollar bislang allerdings, die Zone um 104 JPY erfolgreich zu verteidigen. Diese hat sich mittlerweile zu einer veritablen Unterstützungszone ausgebaut. Ihr Verlust hätte daher womöglich richtungsweisenden Charakter und könnte zum nochmaligen Test des markanten März-Tiefs bei 101,2 JPY führen.



Die Bandbreite von Faktoren, die den US-Dollar belasten, ist beachtlich. Aktuell dürfte allerdings auch eine gehörige Portion Unsicherheit bzw. Verunsicherung bei USD/JPY mitschwingen. Die Entwicklung des Pandemiegeschehens in den USA und die anstehende Wahl des US-Präsidenten kreieren eine schwierige Gemengelage. Hinzu kamen zuletzt auch durchwachsene US-Daten. An dieser Stelle sei unter anderem auf die aktuellen Daten des Conference Board vom Dienstag, 27.10. verwiesen, die für Oktober eine eingetrübte Stimmung unter US-Verbrauchern anzeigten. Dem Yen fällt somit in der aktuellen Situation wohl die Rolle eines sicheren Hafens zu.

Wie könnte es für USD/JPY nun weitergehen?

Übergeordnet ist der Abwärtstrend beim Währungspaar intakt. Um für Entlastung zu sorgen, muss der US-Dollar zunächst über die 105,1 JPY laufen, noch aussagekräftiger wäre es hingegen, wenn der Greenback signifikant über die 106 JPY ausbrechen könnte. In diesem Fall stünde auch der bis dato dominierende Abwärtstrend zur Disposition. Aktuell machen es die Umstände dem US-Dollar schwer, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Sollte es zum Bruch der 104 JPY kommen, kann eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung März-Tief nicht ausgeschlossen werden. Sollte es dann auch noch für den US-Dollar unter die psychologisch relevanten 100 JPY gehen, muss eine komplette Neubewertung der Lage erfolgen.