BRÜSSEL/ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Europäische Union und die Nato wollen der Türkei und Griechenland nach dem schweren Erbeben in der östlichen Ägäis helfen. "Ich bin in Gedanken bei allen, die betroffen sind", schrieb EU-Ratschef Charles Michel am Freitag auf Twitter. "Die EU hält sich bereit, Unterstützung zu leisten." Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg boten Hilfe an.

Zentrum des Bebens mit der Stärke 6,6 lag nach türkischen Angaben in der Ägäis vor der türkischen Provinz Izmir. Dort stürzten mehrere Gebäude ein, Menschen wurden verschüttet. Auch auf der griechischen Insel Samos kam es zu Schäden./vsr/DP/fba