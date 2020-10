Psilocybin heißt das Zauberwort. Mit diesem Wirkstoff – der aus Rauschpilzen und Magic Mushrooms bekannt ist – testet das britische Biotech-Startup Compass Pathways derzeit ein neues Medikament gegen Depressionen.

Im September ging Compass – in das auch der deutsche Investor Christian Angermeyer investiert hat – an die Börse. Außerdem mit an Bord bei den US-Amerikanern: Peter Thiel, der japanische Otsuka Konzern und der Biotech-Investor Perceptive Advisors. Der Andrang neugieriger Börsianer war groß und sorgte zum Auftakt für einen Kurssprung von 70 Prozent.

Doch die Corona-Pandemie ist nicht spurlos an der Cannabis- und Psychedelika-Branche vorbeigegangen. Branchengrößen wie Aurora Cannabis, Tilray oder Canopy Growth sind im Ein-Jahres-Vergleich ins Minus gerutscht. Für chancenorientierte Anleger könnten sich jetzt attraktive Einstiegschancen bieten. Schon bald könnte es wichtige Neuigkeiten für die Branche geben.

Denn was im hitzigen US-Wahlkampf derzeit in den Hintergrund geraten ist: Vier Bundesstaaten stimmen am kommenden Dienstag nicht nur über einen neuen US-Präsidenten ab, sondern auch über die Legalisierung von Marihuana. Beispiel New Jersey: Der Staat an der Ostküste dürfte bei einer Legalisierung mit einem Cannabis-Umsatz von 400 Millionen US-Dollar im ersten Jahr rechnen, berichtet der Finanznachrichtensender CNBC. Bis 2024 sollen es sogar 950 Millionen US-Dollar jährlich sein. Der gesamte US-amerikanische Cannabis-Markt soll Schätzungen zufolge in diesem Jahr fast 16 Milliarden US-Dollar umsetzen.

Anleger, die in diesem aussichtsreichen Markt dabei sein wollen, müssen jedoch nicht auf einige wenige Gewinneraktien wetten. Spezialisierte Fonds können dank eines breit diversifizierten Korbs von Cannabis-Aktien renditeträchtige Vorteile bieten. Dazu gehört auch der GF Global Cannabis Opportunity Fund, der weltweit erste Publikumsfonds für Psychedelika– und Cannabisaktien.

Vom Biotech-Unternehmen über Gesellschaften aus Forschung, Anbau, Verarbeitung, Handel und Vertrieb: Der Mix des Fonds deckt die ganze Breite der Wertschöpfungskette in der Cannabis-Branche ab. „Wir alle werden gerade Zeugen bei der Entstehung eines neuen globalen Megawachstumsmarktes der ganze Industriesektoren wie beispielsweise den Pharmamarkt, die Getränke- oder Tabakindustrie ordentlich durcheinanderwirbeln wird“, schildert Fondsmanager Carsten Ringler das enorme Potenzial der Branche.

Kurzprofil des Fonds:

Name GF Global Cannabis Opportunity Fund Fondstyp Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW/UCITS) / (als UCITS-Zielfonds geeignet) ISIN LI0507461338 WKN A2P2FA Ticker Bloomberg CANABIS LE Ticker Deutschland Ausgabeaufschlag Max. 5% (100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag durch smartbroker.de) Erfolgsverwendung Thesaurierend Managementvergütung 1,30% p.a. Performance-Fee 15%, Hurdle-Rate 6% und High Watermark Asset Manager des OGAW First Capital Management Group GmbH Verwahrstelle Lichtensteinische Landesbank AG Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG Informationsstelle für Anleger in Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main



Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion

Hintergrundinformationen zum Fonds:

Das Expertenteam des GF Global Cannabis Opportunity Fund (WKN: A2P2FA, Ticker: CANABIS LE) analysiert für Sie die Trends im Cannabis- und Psychedelika-Sektor und allokiert in die attraktivsten Unternehmen der beiden Anlage-Megatrends. Das Titelselektionsverfahren umfasst u.a. eine tiefgehende Analyse der Bilanz und der charttechnischen Situation jeder Aktie mit klar definierten Ein- und Ausstiegsmarken. Ein schnelles Reagieren auf Firmen- und Branchen-News ist in diesem noch recht jungen Sektor für den nachhaltigen Anlageerfolg unabdingbar!

