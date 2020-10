TUNIS (dpa-AFX) - Nach dem tödlichen Messerangriff in Nizza ermitteln auch die tunesischen Behörden gegen den Tatverdächtigen. Dabei soll es sich um einen 21 Jahren alten Tunesier handeln. Gemäß dem Recht des Landes werde jeder Tunesier strafrechtlich verfolgt, der in Terrorakte verstrickt sei, egal ob im Inland oder Ausland, sagte ein tunesischer Justizsprecher. So solle ermittelt werden, ob der Täter in Tunesien möglicherweise Komplizen hatte.

Die staatliche tunesische Nachrichtenagentur TAP meldete am Freitag, es werde auch untersucht, ob ein in den sozialen Medien aufgetauchtes Bekenntnis einer weitgehend unbekannten Terrorgruppe echt sei. Dabei werde geprüft, ob die Gruppe mit dem Namen "Der Mahdi im Süden Tunesiens" überhaupt existiere.