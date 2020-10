Was hier derzeit bei dem Biotechnologie-Hersteller aus Mainz abgeht, ist aller Ehren wert! BioNTech geht in richtig großen Schritten nach oben und kann kaum aufgehalten werden. Das Unternehmen hatte kürzlich die Medienberichte bestätigt, dass bald eine Zulassung für den Impfstoff gestellt werden könnte, wenn die letzten Testergebnisse positiv ausfallen. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit!

