Berlin (ots) - > Incentive: Für jede einzelne Bestellung über Wolt bekommen die

Restaurantpartner 1,50 Euro



> Wolt senkt die Vermittlungsgebühr für Abholaufträge auf 0%



> Wolt zahlt seinen Restaurantpartnern auf Wunsch die Erträge in kürzeren

Zeitabständen aus, um die Liquiditätssituation der Restaurants zu entlasten





> Das Hilfspaket läuft vom 2. bis 30. NovemberMit einem Hilfspaket für seine Restaurantpartner reagiert der finnischeEssenslieferservice Wolt auf die in dieser Woche bekanntgegebenenCorona-Maßnahmen. Kunden von Wolt haben die Möglichkeit, sich ihr Essenkontaktlos liefern zu lassen, um den persönlichen Kontakt mit dem Kurier zuvermeiden.Hilfspaket für RestaurantsDas Hilfspaket für Restaurants läuft vom 2. bis 30. November und umfasst damitdie Zeitperiode, in der ein regulärer Restaurantbetrieb wegen der Pandemie nichtmöglich ist. Das Paket umfasst folgende Bestandteile:- Incentive: Für jede einzelne Bestellung über Wolt bekommen dieRestaurantpartner 1,50 Euro zurück- Die Vermittlungsgebühr für Abholaufträge, entfällt vollständig (Kunden holenihre via Wolt bestellten Mahlzeiten selbst im Restaurant ab)- Wolt zahlt seinen Restaurantpartnern auf Wunsch die Erträge bis zu sechs Malpro Monat aus, um die Liquiditätssituation der Restaurants zu entlasten- Wolt nimmt kurzfristig mehr Kuriere an Bord, um den Bestellservice weiterzuverbessern- Wolt unterstützt seine Restaurantpartner mit lokalen Werbeaktionen- Das finanzielle Volumen des Hilfspakets liegt je nach Bestellvolumen zwischen150.000 bis 300.000 EuroZudem bittet Wolt seine Kunden, angesichts der Pandemie bei allen Bestellungendie Option kontaktlose Lieferung zu nutzen und den Kurier genau darüber zuinformieren, wo die Lieferung abgelegt werden soll. Für seine Kurierfahrer hältWolt Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel bereit. "Wir sind in einerAusnahmesituation. Sie trifft die Restaurants besonders hart. Unser Ziel ist es,unseren Restaurantpartnern in dieser Zeit so gut wie möglich unter die Arme zugreifen, unsere Kunden weiter mit gutem Essen zu versorgen und unsere Kurierebestmöglich zu schützen", sagt Patrick Dümer, Regional General Manager, Wolt.Wolt hat seinen Service in Berlin erst im August 2020 mit 100 Restaurantsgestartet. Nach einem fulminanten Start und stark steigenden Bestellzahlennutzen derzeit rund 300 Restaurantpartner den Service von Wolt. Aufgrund dersteigenden Nachfrage wird Wolt sein Geschäft in den kommenden Monaten inDeutschland ausweiten.Über WoltWolt Enterprises ist ein Technologieunternehmen, das es einfach macht,großartiges Essen zu entdecken und zu genießen - ob zu Hause oder im Büro. Diein Helsinki ansässige Firma ist in 23 Ländern und über 100 Städten tätig undliefert Essen von über 20.000 Restaurants mit über 45.000 Lieferanten aus. DasUnternehmen wurde 2014 gegründet und beschäftigt heute mehr als 1.500 Personen.Geführt wird das Unternehmen von Mitgründer und CEO Miki Kuusi. Wolt ist lautFinancial Times (März 2020) das in Europa am zweitschnellsten wachsendeUnternehmen und hat bereits über 267 Millionen Euro Funding von Investoren wieICONIQ Capital, Highland Europe, 83 North, EQT Ventures, Goldman Sachs EquityPartners, Inventure, Lifeline Ventures, Supercell Gründer & CEO Ilkka Paananen,Nokia Vorsitz Risto Siilasmaa und Lukasz Gadowski erhalten.Mehr Informationen finden Sie unter:Wolt allgemein: https://wolt.com/Wolt Deutschland: https://wolt.com/de/for-mediaPressekontakt:Heini VesanderLeitung Kommunikation & PRmailto:presse.de@wolt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/147064/4749693OTS: Wolt