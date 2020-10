Auf dem Berliner Hermannplatz demonstrierten in der vergangenen Nacht Muslime mit „Allahu Akbar“-Rufen gegen Emmanuel Macron, in Lyon ziehen Erdogan-Anhänger aggressiv durch die Straßen. Erdogan beklagt: „Die Muslime erleben heute eine ähnliche Lynchkampagne, wie sie gegen Juden in Europa zur Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg geführt wurde“ und rief zum Boykott französischer Waren auf. Zur

Der Beitrag Täter-Opfer-Umkehr: Medien zu Macron, Erdogan & Charlie Hebdo erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.