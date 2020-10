Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116) hat eine Wachstumsperle im Portfolio: Die IT-Tochter, die weckte bereits Begehrlichkeiten, der Verkauf wurde gefordert, aber Aareal wählte einen intelligenten Zwischenschritt - analog zu BayWa mit ihrer Ökotochter - Beteiligung van kapitalkräftigen Investor verkaufen, Geld an Bord holen, um kräftigeres Wachstum zu finanzieren. Schmiede das Eisen solange es heiß ist! Getan.

Aareal hat den im August vereinbarten Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an ihrer IT-Tochtergesellschaft Aareon an den Finanzinvestor Advent International erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion wurde heute vollzogen. Der Kaufpreis für den 30-Prozent-Anteil lag, wie bereits anlässlich des Kaufvertragsabschlusses am 14. August 2020 kommuniziert, bei rund 260 Mio. EUR in bar. Er basiert auf einem Unternehmenswert (Enterprise Value) der Aareon von rund 960 Mio. EUR und einem entsprechenden Eigenkapitalwert (Equity Value) von rund 860 Mio. EUR. Die Aareal Bank erzielt aus der Transaktion nach Berücksichtigung des Minderheitenanteils, der Transaktionskosten und Steuern einen Veräußerungsgewinn, der sich wie angekündigt auf rund 180 Mio. EUR beläuft und erfolgsneutral direkt im bilanziellen und regulatorischen Eigenkapital der Aareal Bank Gruppe abgebildet wird.

"Die Aareon war bisher schon ein wesentlicher Wachstumstreiber für unsere Gruppe. Ihre strategische Weiterentwicklung bekommt nun für uns einen noch höheren Stellenwert", erklärt Hermann J. Merkens, Vorstandsvorsitzender der Aareal Bank. "Wir werden in den kommenden Jahren gemeinsam mit Advent das volle Potenzial der Aareon noch schneller entfalten - durch eine Beschleunigung des organischen Wachstums ebenso wie durch eine Forcierung der M&A-Aktivitäten, für die wir gerade im gegenwärtigen Marktumfeld große Chancen sehen. Davon werden die Kunden der Aareon ebenso profitieren wie unsere Aktionäre. Zugleich gewinnt die Aareal Bank mit dem Mittelzufluss aus der Transaktion zusätzliche Flexibilität im Kapitalmanagement und erweitert ihren Spielraum, um in wertschaffende Opportunitäten zu investieren."

