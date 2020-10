× Artikel versenden

Frontier Markets Fondsmanager: "Wir beobachten die stärkste Unterbewertung seit Bestehen der Strategie"

Trotz der Tatsache, dass sich die Unternehmensgewinne in den Frontier Markets sowie in kleinen Emerging Markets während der COVID-19 Pandemie besser entwickeln konnten als in den Industrienationen und den größeren Schwellenländern, hat die Performance-Entwicklung dieser Märkte seit Pandemie-Ausbruch enttäuscht. Was dahinter steckt und welche Chancen sich daraus ergeben könnten, analysiert Dominic Bokor-Ingram, Senior Portfoliomanager, Frontier Markets, Fiera Capital Europe Limited.





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.