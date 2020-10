---------------------------------------------------------------------------

__TOKEN__0__0__



NanoFocus veröffentlicht Halbjahresabschluss 2020



- Umsatzrückgang um 32 % auf 3,65 Mio. Euro



- EBITDA und Halbjahresergebnis leicht unter Vorjahr



- Kurzarbeit soll bis 2021 fortgesetzt werden



- Ausblick: Positive Tendenzen, fehlende Planungssicherheit

Oberhausen, den 30.10.2020 - Die NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667), Entwickler und Hersteller industrieller 3D-Oberflächenmesstechnik, hat heute den Halbjahresabschluss 2020 veröffentlicht. Die Entwicklung im Berichtszeitraum war stark von den Herausforderungen rund um die Covid-19-Pandemie gekennzeichnet. Davon waren insbesondere Lieferung und Inbetriebnahmen außerhalb Europas betroffen.



Im ersten Halbjahr 2020 lag der Konzernumsatz von NanoFocus bei 3,65 Mio. Euro. Dies entspricht einem Rückgang um 32 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Kosten hat NanoFocus im Berichtszeitraum deutlich reduziert. Zum einen machten sich die im vergangenen Jahr eingeleiteten Sparmaßnahmen bemerkbar. Zum anderen musste konzernweit Kurzarbeit eingeführt werden - welche auf das Jahr 2021 ausgeweitet werden soll. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging leicht von -0,12 Mio. Euro auf -0,15 Mio. Euro zurück. Die Abschreibungen stiegen leicht von 0,42 Mio. Euro auf 0,45 Mio. Euro an. Der Halbjahresverlust 2020 lag bei 0,64 Mio. Euro nach 0,62 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.



Zum Ende des Berichtszeitraums standen NanoFocus liquide Mittel in Höhe von 661 TEuro zur Verfügung (30.06.2019: 888 TEuro). Das Eigenkapital reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 35 % auf 2,24 Mio. Euro. Zum 30. Juni 2020 lag die Eigenkapitalquote von NanoFocus bei rund 24 % (30.06.2019: 31,7 %).

Positive Tendenzen im zweiten Halbjahr

Nach dem starken Umsatzrückgang in den ersten sechs Monaten hat sich die operative Entwicklung von NanoFocus zu Beginn der zweiten Jahreshälfte 2020 leicht verbessert. Vor dem Hintergrund einer leichten gesamtwirtschaftlichen Erholung konnte das Unternehmen unter anderem einen Großauftrag im Bereich Semiconductor verbuchen und eine gute Umsatzentwicklung im Service verzeichnen. Aufgrund des Großauftrags und in der Erwartung weiterer Aufträge bis zum ersten Halbjahr 2021 wurde der Verkauf des Bereichs Semiconductor bis auf weiteres ausgesetzt. Außerdem konnte erstmals wieder ein großes Messsystem an einem Kunden in der Automobilindustrie verkauft werden, trotz einer nach wie vor spurbaren branchenweiten Investitionszuruckhaltung. Weitere Automotive-Projekte sind in Bearbeitung, können aber möglicherweise nicht mehr in diesem Jahr realisiert werden können.