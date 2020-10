Starker Auftritt der Hilfsmittelversorger in Zeiten der Pandemie mit globaler Beteiligung

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Krise als Chance: OTWorld.connect hat Digitalzug ins RollengebrachtDigital ist das "neue Normal": Auf dem virtuellen Weltkongress derOTWorld.connect (27. bis 29. Oktober 2020) tauschten sich die internationalenHilfsmittelversorger zu den drängendsten Zukunftsthemen der Branche aus. Zu denSchwerpunkten zählte die Digitalisierung und ihre Rolle bei derqualitätsgesicherten Versorgung. Nicht nur die Vertreter vonWeltgesundheitsorganisation (WHO), International Society for Prosthetics andOrthotics (ISPO) sowie aus der deutschen Bundespolitik unterstrichen dieChancen, die sich trotz oder gerade wegen der Corona-Krise für neue digitaleElemente in der Versorgung ergeben - und betonten die Systemrelevanz derHilfsmittelversorgung als integraler Bestandteil des Gesundheitswesens."Die OTWorld.connect hat uns ein tolles Versuchslabor für neue Formateeröffnet", betont Alf Reuter, Präsident des Bundesinnungsverbands fürOrthopädie-Technik (BIV-OT). "Wir sind begeistert, wie gut diese digitalePremiere gemeinsam mit unserem Partner Leipziger Messe GmbH gelungen ist.Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 82 Ländern waren dabei, darunter auch ausTogo und Nepal, die wir sonst nur schwer erreichen konnten." Man habe in derCorona-Krise "ein großes Zeichen setzen wollen" mit dieser Sonderausgabe derOTWorld. Das sei gelungen, so Reuter: "Wir sind Handwerker - wir können digital.Deshalb werden uns etliche der neuen virtuellen Möglichkeiten auch in Zukunftbegleiten. Der Digitalzug rollt und ist nicht mehr aufzuhalten!"Jahrhundert der Digitalisierung in der HilfsmittelbrancheAuf der OTWorld.connect wurden die Weichen für die internationaleWeiterentwicklung der Hilfsmittelbranche unter den Bedingungen einer "neuenNormalität" gestellt. Die COVID-19-Pandemie habe weltweit das Denken über dieVersorgung mit Hilfsmitteln verändert, erläuterte Chapal Khasnabis, TechnicalOfficer im Disability and Rehabilitation Team (DAR) der Abteilung Violence andInjury Prevention and Disability (VIP) der WHO, am letzten Tag der virtuellenVeranstaltung. Es gehe darum "diese Krise in eine Chance für die Zukunftumzuwandeln." Telemedizin, Telegesundheit seien schon lange im Gespräch. Jetztgelte es, digitale Technologien von Künstlicher Intelligenz bis additiveFertigung für den individuellen und lokalen Zugang zu Hilfsmitteln auch unterden Vorgaben der Distanz zu nutzen: "Wir entwickeln neue Modelle für das 'neueNormal'", so Khasnabis. Ziel sei, mehr Menschen den Zugang zu einerHilfsmittelversorgung zu ermöglichen und die Kostenbarrieren abzubauen.Deutschland könne dabei eine Führungsrolle übernehmen. Einig waren sich die