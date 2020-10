Kurt Bisping ergänzt Geschäftsführung der DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe (FOTO)

Elmshorn (ots) - Ab dem 1. November ergänzt Kurt Bisping die operativeGeschäftsführung der DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe um Andreas Schulz undKristof Eggerstedt. In seiner Funktion des kaufmännischen Geschäftsführersverantwortet Kurt Bisping künftig die Bereiche Finanzen, Personal, Recht &Verträge und das Supply Chain Management des Fachhändlers für Tiernahrung und-zubehör mit Sitz in Elmshorn.Kurt Bisping bringt jahrelange Erfahrungen als kaufmännischer Leiter undGeschäftsführer unterschiedlicher Unternehmen mit. Zuletzt war Kurt Bisping alsCOO bei der Strategic Leadership Group, einer internationalenUnternehmensberatung mit Fokus auf Strategie- und Führungskräfteentwicklung,tätig. Insgesamt blickt Kurt Bisping auf mehr als 15 Jahre Erfahrung alsMitglied der Geschäftsleitung in Handels- und Dienstleitungsunternehmen zurück.Nach dem Studium der Betriebswirtschaft startete er seine Karriere zunächst imControlling der Arvato AG, einem weltweit tätigen Dienstleistungsunternehmen derBertelsmann-Gruppe, wo er viele Jahre als CFO für verschiedene Tochterfirmen imIn- und Ausland tätig war. Zuletzt verantwortete er dort als Geschäftsführereiner führenden Direktvertriebsorganisation das Endkundengeschäft."Wir haben mit Kurt Bisping eine sympathische und unternehmerisch denkendeFührungspersönlichkeit mit breitem Erfahrungshorizont gewonnen, die menschlichgut in unser Unternehmen passt", so Geschäftsführer Andreas Schulz. Kurt Bispingfreut sich auf die neue Aufgabe: "DAS FUTTERHAUS begeistert täglich zahlreicheTierhalter. Es ist ein schönes Gefühl, künftig an der Entwicklung diesesdynamischen Unternehmens und seiner sympathischen Marke mitwirken zu dürfen."DAS FUTTERHAUS-Franchise-GmbH & Co. KGDAS FUTTERHAUS zählt mit rund 400 Standorten zu den größten ZoofachhändlernDeutschlands. 2019 erwirtschaftete das Franchiseunternehmen mit seinenFachmärkten in Deutschland und Österreich einen Umsatz von 401 Mio. Euro.Pressekontakt:Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneTel.: 04121-4397-750 / -755E-Mail: mailto:presse@futterhaus.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/119466/4749790OTS: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG