DWS Chart der Woche: Eine grüne Erholung in Europa?

Als die globale Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren die Märkte in Atem hielt, rückten Klimaverpflichtungen in den Hintergrund. Dies wird vor allem am Scheitern des UN-Klimagipfels von Kopenhagen 2009 und in der Rücknahme der staatlichen Förderprogramme für erneuerbare Technologien sichtbar. Dieser Mangel an politischem Willen spiegelte wahrscheinlich eine Reihe von Faktoren wider, darunter vielleicht auch eine gewisse Skepsis gegenüber der wissenschaftlichen Grundlage der Klimadebatte. Darüber hinaus ging sicherlich die Sorge um, dass die klimaschonenden Maßnahmen die wirtschaftliche Erholung beeinträchtigen könnten.

Gute zehn Jahre später befinden wir uns erneut in einer schweren wirtschaftlichen Rezession, in der jedoch auch dank diverser Klimaaktivisten eine sehr viel breitere und leidenschaftlichere öffentliche Debatte über den Klimawandel stattfindet. Seine Bekämpfung gilt nicht länger als wirtschaftlicher Luxus. Sicherlich birgt der Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft Risiken und Chancen für die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Eine solche Gelegenheit scheint die "Renovierungswelle" im Zuge des Green Deals zu bieten. Der Deal zielt darauf ab, den CO2-Fußabdruck von Geschäfts- und Wohngebäuden in Europa drastisch zu reduzieren. Gebäude sind für etwa 36 Prozent der Kohlenstoffemissionen der EU verantwortlich. Arbeitsmarktpolitisch hat der Bausektor zudem den Charme, sehr beschäftigungsintensiv zu sein.