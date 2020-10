PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag mehrheitlich mit Verlusten geschlossen. Besonders deutlich nach unten ging es in Warschau. In Ungarn indes ging es aufwärts.

Der polnische Leitindex WIG-20 fiel um 1,74 Prozent auf 1515,97 Punkte. Der breiter gefasste WIG verlor 1,66 Prozent auf 44 097,98 Einheiten. Starke Verluste verbuchten Aktien des Online-Händlers Allegro mit minus 6,4 Prozent und die des Spieleherstellers CD Projekt, die um 5,3 Prozent nachgaben.