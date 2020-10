AGC Biologics und Horizon Therapeutics plc erweitern Partnerschaft

Seattle (ots/PRNewswire) - TEPEZZA® (teprotumumab-trbw), ein Arzneimittel von

Horizon, wird von AGC Biologics in neuer Anlage in Boulder, Col. hergestellt



AGC Biologics (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2966647-1&h=2982366161&u=http

s%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2966647-1%26h%3D97115102

1%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agcbio.com%252F%26a%3DAGC%2BBiologics&a=AGC+Biolo

gics) , eine weltweit führende Organisation für biopharmazeutische

Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO), hat heute bekannt gegeben, dass sie

im Rahmen ihrer Partnerschaft mit Horizon Therapeutics plc (Nasdaq: HZNP) die

neue Einrichtung von AGC in Boulder, Col. expandiert, um TEPEZZA, ein Medikament

von Horizon zur Behandlung der Thyroid Eye Disease (TED, Augenkrankheit bei

Morbus Basedow), herzustellen. Die hochmoderne Anlage umfasst zwei

20.000-Liter-Bioeaktoren aus Edelstahl für tierische Zellkulturen für

Großkunden, die eine industrielle Produktion in sehr großen Mengen benötigen.







zusammen. Die Kooperation unserer technischen Teams ist ausgezeichnet; der

Prozesstransfer war rapid und die Einführung effizient", erklärt Michael

DesJardin, Executive Vice President, Technical Operations and Corporate Quality

bei Horizon. "AGC versteht sehr gut, worauf es bei TEPEZZA ankommt, und wir

freuen uns darauf, unsere Partnerschaft auszuweiten."



Die Partnerschaft zwischen AGC und Horizon begann im Jahr 2017 und aktuell

laufen gemeinsame Projekte in den Anlagen von AGC in Kopenhagen und Seattle.

Horizon wird nun der erste Kunde von AGC sein, dessen Produkt am neuen Standort

in Boulder hergestellt wird. Die Anlage ist gut für die Produktion von TEPEZZA

ausgerüstet. Nach der Freigabe soll sie den Großteil der TEPEZZA-Produktion

übernehmen.



"Wir freuen uns sehr, dass wir durch Hinzufügen der großen Edelstahlbioreaktoren

in unserer neuen Anlage in Boulder unsere strategische Partnerschaft mit Horizon

ausbauen können", sagt Mark Womack, Chief Business Officer von AGC Biologics.

"Mit unserem global ausgerichteten Netzwerk sind wir gut dafür gerüstet und wir

können den Markt weiterhin mit TEPEZZA beliefern."



Informationen zu Horizon Therapeutics:



Horizon Therapeutics konzentriert sich auf die Erforschung, Entwicklung und

Vermarktung von Medikamenten für Menschen mit seltenen und rheumatischen

Erkrankungen. Unsere Pipeline ist zweckdienlich: Wir setzen wissenschaftliche

Expertise und Risikobereitschaft ein, um Patienten klinisch sinnvolle Therapien

anzubieten. Wir glauben, dass Wissenschaft und Mitgefühl zusammenwirken müssen,

um Leben zu verbessern. Weitere Informationen über alles, was wir tun, um das Seite 2 ► Seite 1 von 2



"Seit über drei Jahren arbeiten wir nun mit AGC bei der TEPEZZA-Produktionzusammen. Die Kooperation unserer technischen Teams ist ausgezeichnet; derProzesstransfer war rapid und die Einführung effizient", erklärt MichaelDesJardin, Executive Vice President, Technical Operations and Corporate Qualitybei Horizon. "AGC versteht sehr gut, worauf es bei TEPEZZA ankommt, und wirfreuen uns darauf, unsere Partnerschaft auszuweiten."Die Partnerschaft zwischen AGC und Horizon begann im Jahr 2017 und aktuelllaufen gemeinsame Projekte in den Anlagen von AGC in Kopenhagen und Seattle.Horizon wird nun der erste Kunde von AGC sein, dessen Produkt am neuen Standortin Boulder hergestellt wird. Die Anlage ist gut für die Produktion von TEPEZZAausgerüstet. Nach der Freigabe soll sie den Großteil der TEPEZZA-Produktionübernehmen."Wir freuen uns sehr, dass wir durch Hinzufügen der großen Edelstahlbioreaktorenin unserer neuen Anlage in Boulder unsere strategische Partnerschaft mit Horizonausbauen können", sagt Mark Womack, Chief Business Officer von AGC Biologics."Mit unserem global ausgerichteten Netzwerk sind wir gut dafür gerüstet und wirkönnen den Markt weiterhin mit TEPEZZA beliefern."Informationen zu Horizon Therapeutics:Horizon Therapeutics konzentriert sich auf die Erforschung, Entwicklung undVermarktung von Medikamenten für Menschen mit seltenen und rheumatischenErkrankungen. Unsere Pipeline ist zweckdienlich: Wir setzen wissenschaftlicheExpertise und Risikobereitschaft ein, um Patienten klinisch sinnvolle Therapienanzubieten. Wir glauben, dass Wissenschaft und Mitgefühl zusammenwirken müssen,um Leben zu verbessern. Weitere Informationen über alles, was wir tun, um das