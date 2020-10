Saturn Oil & Gas Inc. kündigt Managementwechsel an

CALGARY, ALBERTA, 30. Oktober 2020 - Saturn Oil & Gas Inc. ("Saturn" oder das "Unternehmen") (TSX.V: SOIL) (FSE: SMK) gibt bekannt, dass Herr Geoff Jones mit Wirkung zum 31. Oktober 2020 zurückgetreten ist, um anderen Interessen nachzugehen. Geoff Jones war seit September 2018 als CFO und Corporate Secretary bei Saturn tätig. Auf Interimsbasis ist Frau Wendy Woolsey zu Saturn gekommen, um die leitenden Funktionen in der Buchhaltung und Berichterstattung zu übernehmen, während der Vorstand aktiv nach einem dauerhaften Nachfolger sucht.

"Ich möchte Geoff für seine Loyalität und Unterstützung in den vergangenen zwei Jahren durch das bedeutende Wachstum von Saturn danken. Als einer der vertrauenswürdigen Kollegen und Freunde des Unternehmens möchte ich Geoff zu seiner neuen Aufgabe gratulieren, und unser Team wünscht ihm für die Zukunft alles Gute", sagte John Jeffrey, CEO und Chairman von Saturn. "Ich freue mich auch, Frau Wendy Woolsey willkommen zu heißen, deren nachgewiesene Erfolgsbilanz, Erfahrung und Finanzkenntnisse eine bedeutende Unterstützung bei der Führung der Finanz- und Buchhaltungsangelegenheiten des Unternehmens durch diesen Übergang darstellen werden."

Frau Woolsey verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der kanadischen Öl- und Gasindustrie. Sie war von 2005 bis 2016 Vice President, Finance und Chief Financial Officer von Yoho Resources Inc. und davor als Manager of Finance bei Baytex Energy und Vice President, Finance und Chief Financial Officer von Symmetry Resources Inc. tätig. Während ihrer gesamten Karriere hatte Frau Woolsey verschiedene leitende Positionen inne, in denen sie für die Finanz- und Unternehmensberichterstattung, Steuern, Finanzen, Kapitalmärkte, Betriebsbuchhaltung und Geschäftsanalyse verantwortlich war. Sie ist seit 1991 als Wirtschaftsprüferin tätig und schloss ihr Studium an der Universität von Saskatchewan mit einem Bachelor of Commerce ab.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SOIL) (FWB: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cashflow-Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen, ein Wachstum der Vorkommen und Produktion durch anhaltende Einnahmen zu generieren. Saturns Portfolio ist der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

