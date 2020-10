Im ersten Halbjahr steigt der Umsatz von Terragon von 0,9 Millionen Euro auf 22,0 Millionen Euro an. Zwei Projekte in Dresden und Berlin wurden fertiggestellt. Das sich in der Umsetzung befindliche Projektvolumen kommt auf 284,1 Millionen Euro. Die Akquisitionspipeline hat eine Größe von 800 Millionen Euro. In dieser Pipeline befinden sich vier Projekte, die inzwischen beurkundet sind oder kurz davor stehen. Diese haben ein Volumen ...