Baubeginn für den längsten Unterwasser-Straßentunnel der Welt

Qingdao Conson Development beginnt mit dem Bau des zweiten Tunnels in der Jiaozhou-Bucht

QINGDAO, China, 30. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Die Eröffnungszeremonie für das zweite Tunnelprojekt in der Jiaozhou-Bucht mit dem längsten Unterwasser-Straßentunnel der Welt fand am 29. Oktober in Qingdao's West Coast New Area statt. Zu dieser Zeremonie kamen Führungskräfte und Experten aus Regierung, Wissenschaft und der Qingdao Conson Development (Group) Co., Ltd. (nachstehend „Qingdao Conson Development" genannt) zusammen, um Zeuge des Startschusses zu werden.

Während der Zeremonie erklärte Wang Jianhui, der Vorsitzende von Qingdao Conson Development: „Der zweite Unterwassertunnel in der Jiaozhou-Bucht wird die städtische Struktur der Stadt optimieren und die Verbindung zwischen Ost und West stärken, so dass beide Seiten der Meerenge gedeihen können und Verkehrsstaus behoben werden. Mit einem hohen Standard in Bezug auf Design, Bauqualität und Verwaltungseffizienz freut sich die Qingdao Conson Development darauf, zum Erscheinungsbild von Qingdao als offene, moderne, dynamische, modische und internationale Stadt beizutragen."