Der Charme von Chongqings schöner Mutterstadt Yuzhong erstrahlt in Xi'an

CHONGQING, China, 30. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Der Bezirk Yuzhong, die Mutterstadt der westchinesischen Kommune Chongqing, verschafft sich in der alten chinesischen Hauptstadt Xi'an Gehör, indem er am 29. Oktober eine Veranstaltung zur Förderung des Kulturtourismus durchführt. Die von Chongqing und Yuzhong organisierte Veranstaltung hat mehr als 100 Teilnehmer angezogen, darunter Vertreter von Kultur- und Tourismusunternehmen sowie Experten aus Yuzhong und Xi'an. Sie tauschten sich eingehend über die Entwicklung der Kultur- und Tourismusindustrie aus und sprachen über Pläne zur Zusammenarbeit.

Die Kulturtourismusindustrie des Bezirks Yuzhong hat fünf große Vorteile: die zentrale Lage, die Kultur der „Mutterstadt", die touristischen Ressourcen, die Industriecluster und die unterstützende Politik. Kulturtourismusunternehmen, die in Yuzhong investieren, kommen in den Genuss von Vorzugsregelungen wie Belohnungen für die wirtschaftliche Entwicklung, Sonderfonds zur Unterstützung der Kulturindustrie und Subventionen für kulturtouristische Aktivitäten. Für die Hotels, die erstmals als Vier-Sterne- und Fünf-Sterne-Hotels bewertet wurden, erhalten sie eine Million Yuan bzw. fünf Millionen Yuan.

Als Mutterstadt von Chongqing beherbergt der Bezirk Yuzhong die altehrwürdige Stadt Jiangzhou, das Chongqing Herrenhaus und das Jiefangbei-Denkmal. Der Bezirk hat die Wurzel und den Ursprung von Chongqing genährt und tiefe kulturelle Ablagerungen wie die Bayu-Kultur, die Einwandererkultur und den Geist Hongyans hervorgebracht. Yuzhong bietet die Essenz von Berg, Fluss und geschäftigem Nachtleben und strahlt sowohl historischen als auch modernen Charme aus.

Yuzhong liegt am Schnittpunkt des Jangtse-Flusses und des Jialing-Flusses in einem Wald von Wolkenkratzern mit Kreuzfahrtschiffen im Fluss, gewundenen Bergfußwegen und Oberlichtbahnen. In Yuzhong stehen Berge, Wasser und Städte im Gegensatz zueinander. Das Jiefang-Standbild ist die spirituelle Festung des Chongqing-Volkes und zeichnet an der belebten kommerziellen Fußgängerzone die Erinnerung an die Geschichte nach. Die Landschaft des traditionellen Landschaftsgebiets Shibati bietet Einblicke in das Leben im alten Chongqing.

Die Generalkonsule verschiedener Länder in Chongqing haben alle ihren Sitz in Yuzhong. Die Pilot-Freihandelszone Chongqing, das Projekt zur Demonstration der strategischen Konnektivität zwischen China und Singapur (Chongqing) und andere Vorteile tragen zur Offenheit von Yuzhong bei. Yuzhong beschleunigt das Tempo der Öffnung und Entwicklung, baut aktiv einen modernen, in der Dienstleistungsindustrie führenden Bereich, einen historischen und kulturellen Ausstellungsbereich in der Stadt, einen zentralen und westlichen Fensterbereich für internationale Kommunikationszentren und einen schönen städtischen Vorführbereich, um die Einheimischen zu unterhalten und mehr Besucher zu verzaubern.

Weitere Informationen finden Sie unter http://whlyw.cq.gov.cn/