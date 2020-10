Freiburg (ots) - (...) Wie es im Inland, in Europa und den USA angesichts derhohen Infektionszahlen ökonomisch weitergeht, weiß keiner zuverlässigvorauszusagen. Dass die Grenzen in Europa trotz der zweiten Corona-Welle offenbleiben, ist zwar gut. Aber der dramatische Konjunktureinbruch im Frühjahr lagnicht an unterbrochenen Lieferketten. (...) Auch das hohe Wachstum im drittenQuartal ist nicht wirklich aufsehenerregend. Es kommt angesichts der staatlichenHilfspakete in der Welt und der Schärfe des Abschwungs zuvor nicht überraschend.Zumindest räumt der Wirtschaftsminister die hohe Unsicherheit ein, die seinejüngste Konjunkturprognose umgibt. Mit ihr - dem schlimmsten Gift für dieWirtschaft - müssen die Menschen noch eine ganze Weile leben.http://mehr.bz/cr4dm (BZ-Plus)Pressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/59333/4749881OTS: Badische Zeitung