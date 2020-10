Goodbaby nimmt an der China Kids Expo 2020 teil

SHANGHAI, 31. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Die von der China Toy & Juvenile Products Association veranstaltete China Kids Expo („CKE") wurde am 21. Oktober 2020 im New International Expo Center in Shanghai eröffnet. Goodbaby International Holdings Limited („Goodbaby") (1086.HK), ein führendes Unternehmen für Elternprodukte, hat auf der CKE eine breite Palette von Baby- und Kinderprodukten der wichtigsten Marken der Gruppe präsentiert: gb, Cybex, Evenflo, Rollplay und happy dino.

Im Einklang mit der Markenstrategie, die darauf abzielt, ein komplettes Sortiment an Produkten für Eltern aufzubauen, hat Goodbaby mehrere Ausstellungsbereiche für immersive Erlebnisse wie Outdoor, Reisen, Füttern, Waschen und Stillen eingerichtet. Zu den ausgestellten Produkten gehören Kinderwagen, Babyautositze, Mitfahrbretter, Nahrungsmittel, Baby- und Kleinkindbekleidung, persönliche Reinigungs- und Pflegeprodukte usw. - Produkte, die eine Komplettlösung für verschiedene Aspekte des elterlichen Lebens bieten.