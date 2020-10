In der letzten Oktober-Woche (Kalenderwoche 44) startet das öffentliche Zeichnungsangebot der neuen 5,50%-Anleihe der Noratis AG. Die fünfjährige Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TV6) hat ein Gesamtvolumen von bis zu 50 Mio. Euro und kann bis zum 09.11.2020 gezeichnet werden. Die Anleihen Finder Redaktion hat in dieser Woche mit André Speth, dem Finanzvorstand der Noratis AG, über die Geschäftstätigkeit der Emittentin und die Anleihe-Emission gesprochen. Von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG wurde die Noratis-Anleihe als „attraktiv (positiver Ausblick)“ mit starken 4,5 von 5 möglichen Sternen bewertet und zugleich vom Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) gezeichnet. Zudem wurde in dieser Woche auch die neue 6,00%-Anleihe der indesto GC Wind GmbH mit Laufzeit bis 2025 (WKN A3E46Z) in das Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS aufgenommen. Dessen Initiator, KFM-Vorstand Hans Jürgen Friedrich, wurde unterdessen eine große Ehre zu Teil, in dem er als einziger Repräsentant Deutschlands in ein EU-Beratungsgremium für die weitere Entwicklung des kapitalmarktorientierten Mittelstandes aufgenommen wurde.

Die zweijährige Kurzläufer-Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) kann ab der kommenden Woche gezeichnet werden. NZWL-CEO Dr. Hubertus Bartsch hat der Anleihen Finder Redaktion im Gespräch geschildert, warum der Wandel in der Automobilindustrie hin zu Elektromobilität dem Leipziger Unternehmen in die Karten spielt. Ein weiteres spannendes und aufschlussreiches Interview hat die Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche mit dem Geschäftsführer der HYLEA Group, Aimé Hecker, geführt. Der bolivianische Paranussproduzent, dessen Anleihe jährlich mit 7,25% verzinst wird und noch bis zum 01.12.2022 läuft, hat im Zuge der aktuellen Pandemie-Lage bemerkenswerte Herausforderungen zu meistern.