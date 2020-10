Brinkhaus dringt auf schnelle Entscheidung bei Führungsfragen

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil warf dem Koalitionspartner vor, handlungsunfähig zu sein. "Es entsteht der Eindruck, dass einige in der Union sich nicht mehr trauen etwas durchzusetzen, weil die neue CDU-Führung vielleicht anderer Meinung sein könnte", sagte Klingbeil der "Passauer Neuen Presse" (Samstag). Dabei stünden mit der Bekämpfung von Missbrauch in der Fleischindustrie und mit dem Bemühen, mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen, wichtige Fragen an.

Der CDU-Vorstand hatte am Montag beschlossen, den für den 4. Dezember geplanten Parteitag in Stuttgart mit der Wahl des neuen Vorsitzenden wegen der stark steigenden Corona-Zahlen abzusagen. Wenn auch Anfang des neuen Jahres kein Präsenzparteitag möglich ist, soll ein digitaler Parteitag abgehalten werden. Bisher fehlt dafür aber noch eine gesetzliche Grundlage. Für den Fall, dass das so bleibt, will die CDU einen digitalen Parteitag mit Vorstellungsrunde und eine anschließende Briefwahl machen./sax/DP/zb