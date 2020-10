Müntefering sieht in der Pandemie jeden in Verantwortung

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere SPD-Vorsitzende Franz Müntefering sieht in der Corona-Pandemie jeden Einzelnen in Deutschland in der Verantwortung. "Die große Mehrheit der Bevölkerung vertraut darauf, dass die Politik sich nach besten Kräften bemüht, vernünftige Lösungen zu finden", sagte Müntefering der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Politische Verantwortung entbinde aber nicht von der Verantwortung jedes Einzelnen. "Die Infizierungsgefahr endet nicht, wenn die Politik das beschließt, sondern wenn alle beitragen, sich nicht zu infizieren und andere auch nicht." Die Mehrheit, im Grunde alle, müssten den Mut haben, zu sagen: "Wir müssen das durchziehen, müssen die Pandemie eindämmen und Arbeit, Wirtschaft und Sozialstaat und Gesundheit eines jeden Menschen zu schützen versuchen."/bw/DP/zb