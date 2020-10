Schweres Erdbeben in Ägäis - Suche nach Verschütteten geht weiter

IZMIR/SAMOS (dpa-AFX) - Ein Erdbeben in der Ägäis hat in der Westtürkei und auf den griechischen Inseln große Zerstörung angerichtet. Mindestens 24 Menschen kamen nach bisherigen Erkenntnissen in Folge des Erdbebens in der Provinz Izmir ums Leben, fast 800 Menschen wurden verletzt, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu am frühen Samstagmorgen berichtete. Auf der griechischen Insel Samos starben zwei Menschen, acht wurden am Freitagabend im Krankenhaus behandelt.

Das erste Beben am Freitagmittag hatte nach Angaben der nationalen türkischen Katastrophenbehörde eine Stärke von 6,6. Die zuständige US-Behörde USGS gab die Stärke des Bebens mit 7 an. Es hatte fünf Häuser in Izmir einstürzen lassen, mehrere Menschen wurden verschüttet. Weitere Häuser wurden teilweise stark beschädigt.