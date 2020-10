Während die Aktie des Mitbewerbers Exxon Mobil bereits auf dem Weg zu ihrem März-Tief ist, ist die Chevron-Aktie von ihrem aktuellen 52-Wochen-Tief noch ein gutes Stück entfernt.

Diese vermeintlich komfortable Situation darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch bei Chevron aus charttechnischer Sicht einiges im Argen liegt.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 22.09. hieß es unter anderem „[…] Mit zunehmender Dauer verlagerte sich das Handelsgeschehen in Richtung der unteren Begrenzung (Bereich um 82,5 / 80,0 US-Dollar). Nach einigem Hin und Her kam es schließlich zum Bruch dieser Zone. Die Aktie tauchte unter die 80er Marke ab und installierte damit ein frisches Verkaufssignal. Damit steuert der Wert nun auf die nächste Unterstützung im Bereich 73,5 US-Dollar / 67,0 US-Dollar zu. Aus charttechnischer Sicht würde ein rasches Comeback oberhalb von 82,5 / 80,0 US-Dollar die Lage wieder entspannen. In Anbetracht der aktuellen Gemengelage ist das sicherlich kein einfaches Unterfangen…“



Noch immer bzw. erneut steht die Zone 73,5 US-Dollar / 67,0 US-Dollar im Fokus. Zwischenzeitlich musste die Aktie eine „Schrecksekunde“ überstehen, als es unter die 67,0 US-Dollar ging. Mittlerweile hat sie sich wieder in Richtung 70,0 US-Dollar vorkämpfen können. Doch auch auf der Oberseite war die Aktie nicht untätig und versuchte sich daran, Vorstöße in Richtung 80 US-Dollar zu lancieren. Über die 76,0 US-Dollar ging es hierbei jedoch nicht hinaus. Der Abwärtstrend bleibt dominierend. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es dem Wert gelingen würde, für nachhaltige Entlastung zu sorgen. Etwaige Vorstöße müssten die Aktie nunmehr über die 73,5 US-Dollar bzw. 76,0 US-Dollar führen, um Relevanz zu erlangen. Auf der Unterseite droht unverändert der Ausbau der Bewegung in Richtung 60,0 US-Dollar.

Chevron legte kürzlich ebenfalls seine aktuellen Quartalszahlen vor. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal 2020 einen Umsatzrückgang auf 24,45 Mrd. US-Dollar, nach 36,12 Mrd. US-Dollar im dritten Quartal 2019. Chevron wies für den Berichtszeitraum einen Verlust in Höhe von -0,21 Mrd. US-Dollar aus; nach einem Gewinn in Höhe von 2,58 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal