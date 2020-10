NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der weltberühmte Christkindlesmarkt in Nürnberg und viele andere Weihnachtsmärkte abgesagt, Veranstaltungen bis Ende November verboten - auf die Schausteller geht das von der Corona-Krise überschattete Jahr mit einer weiteren Hiobsbotschaft zu Ende. "Wir sind erschüttert", sagte der Vizepräsident des Deutschen Schaustellerbunds, Lorenz Kalb, in Nürnberg. Die Weihnachtsmärkte seien eine wichtige Einnahmequelle für die Schaustellerfamilien - vor allem in diesem Jahr.

"Unsere Existenz ist schon seit der Absage sämtlicher Volksfeste dieser Saison bedroht und die Absage der Weihnachtsmärkte kommt einer Naturkatastrophe gleich", sagte auch Stephan Haimerl aus dem niederbayerischen Straubing. Normalerweise reist er ab Mai mit zwei Süßigkeitenständen und einem Imbiss von einem Volksfest zum nächsten. Doch die Hauptsaison fiel für ihn komplett ins Wasser. So hatten er und viele seiner Kolleginnen und Kollegen zumindest auf die Adventszeit gehofft.