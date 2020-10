Wien (APA-ots) - Die Zahlen der Studie von TU-Professor Michael Getzner sind mehr als beeindruckend: 53 000 Arbeitsplätze sichern die Wiener Stadtwerke in ganz Österreich, 4,9 Mrd. Euro tragen die Wiener Stadtwerke zum Bruttoinlandsprodukt bei. Die für die Wiener Stadtwerke zuständige Stadträtin Ulli Sima und Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, Martin Krajcsir, und sein Stellvertreter, Peter Weinelt, haben die Studie präsentiert: "Die Wiener Stadtwerke mit ihren Unternehmen sind der Motor, der die Stadt das ganze Jahr über am Laufen hält. Darüber hinaus sind sie ein stabiler Wirtschaftsfaktor. Sie sichern zehntausende Arbeitsplätze im Land und investieren in die Zukunft unserer Klimamusterstadt", so Sima.

Gerade in den aktuell für alle herausfordernden Zeiten investieren die Stadtwerke in innovative Projekte, wie Photovoltaik-Anlagen auf einer Fläche von über 600 Fußballfeldern oder den Ausbau der Öffis. "Die Corona-Krise hat uns einmal mehr gezeigt, welch zentralen Beitrag die kommunale Daseinsvorsorge in unserer Stadt leistet. Die Wienerinnen und Wiener schätzen die Verlässlichkeit und das Top-Angebot der Unternehmen der Wiener Stadtwerke", so Sima. Sie bedankt sich in diesem Zusammenhang bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Wien zu jeder Zeit am Laufen halten und gerade in den aktuellen Pandemie-Zeiten Besonderes leisten.



Aus 1 mach 4: 15.000 Arbeitsplätze sichern 53.000 in ganz Österreich



Die aktuelle Studie untermauert die hohe wirtschaftliche Bedeutung der Wiener Stadtwerke für Wien und Österreich: 53.000 Arbeitsplätze werden demnach langfristig in Österreich gesichert, ausgehend von den rund 15.000 direkt bei den Wiener Stadtwerken Beschäftigten. 6,3 Milliarden Euro beträgt die gesamte Wertschöpfung, die die Wiener Stadtwerke Jahr für Jahr generieren - 4,9 Milliarden Euro davon kommen direkt dem Bruttoinlandsprodukt zugute.



Aus der Krise hinaus in die Zukunft investieren - 3,4 Milliarden Euro für klimarelevante Projekte.



Entscheidend: Die von den Wiener Stadtwerken ausgelösten Arbeitsplatz- und Wertschöpfungseffekte entstehen weitgehend unabhängig von Konjunkturschwankungen oder außerordentlichen Ereignissen wie der CoV-Pandemie. Und: Neben der Corona-Krise herrscht auch immer noch Klimakrise. Die Wiener Stadtwerke stellen sich hier der Verantwortung und investieren von 2020 bis 2024 insgesamt 4,7 Milliarden Euro in Zukunftsprojekte der Stadt. 3,4 Milliarden Euro davon sind unmittelbar klimarelevant - von der Schaffung neuer Photovoltaik-Anlagen im Ausmaß von 600 Fußballfeldern über die Anschaffung neuer Elektro- und Wasserstoffbusse sowie U-Bahnen bis hin zu einem effizienteren Stromnetz. "Wir investieren aus der Corona-Krise hinaus, der Bekämpfung der Klimakrise entgegen", so Generaldirektor Krajcsir.