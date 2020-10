2 Wachstumsaktien, die ihren Wert im nächsten Jahrzehnt verdreifachen werden

1. Tandem Diabetes Care

Diabetes ist eine ernste chronische Erkrankung, von der nach Angaben der U.S. Centers for Disease Control and Prevention allein in den USA 34,2 Millionen Menschen betroffen sind. 88 Millionen Erwachsene leiden dazu noch an Prädiabetes. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Zahl der Menschen, bei denen Diabetes diagnostiziert wird, in den kommenden Jahren steigen wird. Diabetes-Patienten brauchen Hilfe, um ihre Krankheit in den Griff zu bekommen. Tandem Diabetes Care stellt ein wesentliches Produkt zur Verfügung: Insulinpumpen.

Die t:slim X2-Insulinpumpe von Tandem Diabetes arbeitet in Verbindung mit dem Glukoseüberwachungssystem (CGM) G6 von Dexcom, um den Insulinspiegel kontinuierlich zu verfolgen und automatisch anzupassen. Dieses Produkt ist auf dem Markt ein Hit, und der Umsatz von Tandem Diabetes wächst weiterhin in einem guten Tempo. Im zweiten Quartal, das am 30. Juni endete, stiegen die Verkäufe des Unternehmens gegenüber dem Vorjahr um 17 % auf 109,2 Millionen USD. Zuvor war der Umsatz von Tandem Diabetes im ersten Quartal, das am 31. März endete, um 48 % auf 97,9 Millionen USD gestiegen.

Für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2019 endete, stieg der Umsatz des Unternehmens um 97 % auf 363,2 Millionen USD. Obwohl Tandem Diabetes immer noch unprofitabel ist, sollte man die Aussichten des Unternehmens betrachten. Man plant, bis Ende 2024 500.000 Kunden zu haben. Im Q2 wares es noch 170.000. Tandem Diabetes sagt, dass man dieses Ziel erreichen kann. Es gibt eine große Marktchance für die Produkte – sowohl in den USA als auch im Ausland.