BERLIN (dpa-AFX) - Der BER-Großkunde Easyjet hat sich erleichtert über die Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens gezeigt. "Berlin ist eine unserer wichtigsten Basen und verdient einen Flughafen dieser Statur", sagte Vorstandschef Johan Lundgren der Deutschen Presse-Agentur am Samstag in Berlin vor dem Erstflug zum neuen Terminal. "Nach so vielen Jahren ist es großartig, dass der BER nun Realität wird."

Easyjet habe sich jahrelang vorbereitet, die Zusammenlegung der Teams aus Tegel und Schönefeld an einem Standort bringe viele Vorteile. "Es wird effizienter für uns. Und der BER bietet ein erheblich verbessertes Kundenerlebnis."