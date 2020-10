Anleger-Tipp: BioNTech ist also bestens für die Zukunft gerüstet. Wie der Aktienkurs auf diese jüngste Entwicklung reagieren dürfte, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Ereignisse haben wir uns entschlossen, diese Studie ausnahmsweise kostenfrei zum Download anzubieten. Einfach hier klicken.

Die Ankündigung von BioNTech, bereits in zwei Wochen die Zulassung für den Impfstoffkandidaten beantragen zu können, hat der Welt wieder ein bisschen Hoffnung geschenkt. Möglicherweise ist also BioNTech das Unternehmen, das die Welt wieder zu einer besseren macht und auf den richtigen Weg zurückbringt. Das scheint zumindest nun die Hoffnung zu sein!

Das Mainzer Unternehmen scheint die Welt zu revolutionieren und die Impfstoffrallye eindeutig zu gewinnen. Klar, das Unternehmen von CEO Ugur Sahin war bereits lange ein großer Hoffnungsträger. Aber dass es nun so schnell gehen würde, hatte man doch nicht gedacht. Was für ein Meilenstein, was für ein Erfolg für das Unternehmen BioNTech. Jetzt ist man eine richtig große Nummer!

Das gilt natürlich dementsprechend auch auf dem Aktienmarkt! BioNTech entwickelt sich zu einer echten Macht, zu einem richtigen Big Player auf dem Markt, der die Anleger anzieht und interessant ist. Der Durchbruch könnte auch nach dem Wochenende weitergehen, denn die aktuelle Entwicklung von +0,83 Prozent und 0,61 Euro Aufschwung zeigt das. Somit steht die Aktie nun bei 74,05 Euro!

