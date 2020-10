Mit Spannung wurden die aktuellen Quartalszahlen des kanadischen Gold-Silberproduzenten Yamana Gold erwartet.

Mit Spannung wurden die aktuellen Quartalszahlen des kanadischen Gold-Silberproduzenten Yamana Gold erwartet. Wir hatten die Aktie zuletzt unmittelbar vor der Veröffentlichung der Ergebnisse thematisiert. Neben den frischen Zahlen sorgt auch die aktuelle Situation bei Gold und Silber für jede Menge Gesprächsstoff (und Spannung).

Lesen Sie hierzu unseren aktuellen Kommentar zu Gold vom 31.10. „GOLD - Nur die Ruhe...“

Lesen Sie hierzu unseren aktuellen Kommentar zu Silber vom 31.10. „SILBER - Das könnte jetzt brenzlig werden!“

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung zu Yamana Gold vom 29.10. hieß es unter anderem „[…] Die potentielle Flagge (grün dargestellt) ist zwar übergeordnet noch immer intakt, doch innerhalb dieser Formation ging es zuletzt für den Aktienkurs nach unten. Die wichtige Unterstützung bei 5,7 US-Dollar ging bereits verloren. Aktuell steht der Bereich von 5,3 US-Dollar zur Disposition. Sollte es zum Bruch kommen, wäre das aus charttechnischer Sicht ein weiterer Rückschlag für die Aktie. In diesem Fall müsste mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 5,0 bis 4,6 US-Dollar gerechnet werden, was wiederum die Unterseite der potentiellen Flagge in Bedrängnis bringen könnte. Bleibt zu hoffen, dass die anstehenden Zahlen auf fruchtbaren Boden fallen und die Aktie nicht zusätzlich unter Druck bringen. Um für Entlastung zu sorgen, muss es auf der Oberseite über die 5,7 US-Dollar gehen.“



Mit Blick auf die aktuelle charttechnische Konstellation war ein positiver Impuls durch die Zahlenveröffentlichung willkommen, testete die Aktie doch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung den Unterstützungsbereich um 5,3 US-Dollar (Verlaufstief aus dem September).

Der Chart zeigt die positive Reaktion der Aktie auf die Zahlen. Der Kurs setzte sich in einer ersten Reaktion von den 5,3 US-Dollar ab. Die nächste Bewährungsprobe würde im Bereich von 5,7 / 5,8 US-Dollar liegen. Übergeordnet dominiert nach wie vor die potentiell bullische Flagge, doch innerhalb dieser Flagge könnte sich im Bereich von 5,3 US-Dollar nun eine Doppelbodenformation etablieren. Für charttechnische Spannung ist gesorgt… Unter die 5,3 US-Dollar sollte es weiterhin nicht gehen, anderenfalls könnte es bis auf 5,0 / 4,6 US-Dollar abwärts gehen… Oberhalb von 5,8 US-Dollar würde sich die Lage für die Aktie weiter entspannen.

Kommen wir noch kurz auf die Daten zu sprechen. Yamana Gold verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatz in Höhe von 439,4 Mio. US-Dollar, nach 357,8 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2019. Der Nettogewinn verringerte sich hingegen auf 55,6 Mio. US-Dollar; nach 201,3 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.