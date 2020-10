Auch an Boeing zieht die aktuelle Zwischenkorrektur-Phase nicht spurlos vorüber. Allerdings sollte jetzt niemand deswegen in Panik verfallen.

Im Chart weiter unten können Sie sehen, dass sich unsere Alternative durchgesetzt hat. Wir laufen nun Kurse an, die sich im Bereich der rechten grünen Box im Chart weiter unten befinden. Das ist das Schlimmste, was uns noch bevorsteht, bevor dieses Dickschiff den Anker löst und aus dem Hafen läuft. Das Anlaufen des zweiten grünen Zielbereiches war für uns schon vor der Korrektur das logische Kursziel. Wir bewegen uns genau darauf zu!

Wir bereiten uns auf einen Einstieg/Nachkauf vor. Wir halten daran fest, dass Boeing die nächsten Jahre massiven Aufholbedarf hat, wobei die $400 nur ein Zwischenschritt darstellen! Dieser Konzern ist ein absoluter Mammut auf dem internationalen Markt und weit breiter aufgestellt als nur in der Luftfahrt. Boeing ist für uns zur Zeit stark unterbewertet und wird sich die kommenden Jahre zu einem Outperformer entwickeln.



Was können Sie tun? Halten Sie grundsätzlich Ihren Körper und Ihren Geist gesund und stabil und Ihre Cash Bestände trocken. Es werden die nächsten Monate grandiose Chancen am Aktienmarkt in den Einzelwerten des DOW JONES INDEX entstehen. Wir werden auf Shopping Tour gehen!

Wenn sich eine weitere Möglichkeit für einen Einstieg bietet, werden wir Sie gerne per Mail dazu unterrichten.

Sie können für alle von uns analysierten Märkte das Positionsmanagement erhalten. Überzeugen Sie sich selbst!

Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de