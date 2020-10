Galaxy Digital kündigt eine Primärkapitalfinanzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar an, um das weitere Wachstum im Bereich der institutionellen Dienstleistungen voranzutreiben

/NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENÜBERMITTLUNGSDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN./

NEW YORK, 31. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen"), das über die LP-Geschäfte von Galaxy Digital Holdings in den Bereichen Handel, Asset Management, Investment Banking und Principal Investments tätig ist, die sich der Digital Asset-, Kryptowährungs- und Blockchain-Technologie-Branche widmen, gab heute eine private Investition in Public Equity Financing ("PIPE") in Höhe von insgesamt 50 Millionen US-Dollar an Bruttoeinnahmen bekannt. Die PIPE wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich im November 2020 geschlossen.

„Diese Wachstumsfinanzierung durch namhafte institutionelle Investoren ist eine weitere Bestätigung der Strategie von Galaxy Digital, der institutionelle Vorreiter für traditionelle Finanzierungen in den Kryptomärkten zu sein, und zwar durch differenzierten Handel, strukturierte Finanzierungen, Asset Management und Investment-Banking-Lösungen", sagte Christopher Ferraro, Präsident von Galaxy Digital. „Das Jahr 2020 hat eine breite institutionelle Anerkennung der Anwendungsfälle von Blockchain- und Kryptowährungen und des Mehrwerts durch Investoren, Unternehmen, Regulierungsbehörden und Regierungen erlebt, und wir haben einen deutlichen Anstieg der institutionellen Nachfrage nach kryptowährungsbezogenen Finanzprodukten und -dienstleistungen erlebt. Galaxy Digital als Innovator, der sich der Schaffung und Bereitstellung eines institutionellen Zugangs zu den Kryptomärkten verschrieben hat, und als eines der wenigen börsennotierten Unternehmen im Raum beabsichtigt, dieses Kapital zu nutzen, um unsere Initiativen zur Geschäftsentwicklung für unsere Kunden, Partner und Gegenparteien weiter voranzutreiben".